Farmindustria, Cattani “2025 ampiamente positivo per l’industria farmaceutica”

ROMA (ITALPRESS) - "Il 2025 è stato un anno ampiamente positivo per l'industria farmaceutica se guardiamo ai numeri, i numero della produzione industriale, dell'occupazione, soprattutto dell'export, in forte crescita con più 30% e qualcosa in più a fine anno, ci fanno dire che il ruolo strategico sull'economia ma anche a livello sociale del paese è ben definito". Lo ha detto Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, a margine dello scambio di auguri con i giornalisti. "Ora si deve continuare a collaborare con il governo per garantire più risorse al sistema sanitario, più risorse all'industria, alla valorizzazione dei farmaci, più possibilità di fare riforme importanti" ha aggiunto Cattani " e risolvere il tema del Payback". xc3/trl/mca1