VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un quarto posto dal sapore dolce. Ai Mondiali di ritmica in corso a Valencia le Farfalle restano giù dal podio ma hanno di che consolarsi, visto che arriva il sospirato biglietto per Parigi 2024. Nel concorso generale iridato Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris ed Alessia Russo hanno totalizzato il punteggio di 68.150, risultato di una prima rotazione non perfetta (30.500) e di una straordinaria seconda prova (37.650). Trionfa Israele (70.800), medaglia d’argento per la Cina (70.050), completa il podio la Spagna (68.600) ma le Farfalle – a Tokyo protagoniste della quarantesima e ultima medaglia italiana col bronzo – possono preparare i bagagli per la Francia. “La gara non è stata all’altezza delle nostre aspettative, siamo partite con un esercizio molto falloso ma poi ci siamo riprese alla grande col secondo – le parole di Alessia Maurelli, capitano delle Farfalle e pronta a disputare la sua terza Olimpiade – Va bene così, il nostro obiettivo era la qualifica. L’appuntamento col destino è rinviato di un altro anno ma a Parigi ci saremo”. “Una dedica? A tutto lo staff e alle persone che ci hanno sostenuto, è stato un anno difficile e questa gara lo rispecchia perchè siamo partite con uno scivolone e poi ci siamo riprese alla grande. Una lezione per noi e per chi ci segue: la gara finisce quando arriva alla fine, col cuore e con l’anima si può tutto”. Ma a conferma del livello italiano c’è da sottolineare il terzo posto nel team ranking, la classifica per nazioni data dalla somma degli otto esercizi individuali più i due di squadra: “Un bellissimo risultato – aggiunge Maurelli – Da anni l’Italia non scende dal podio e questo la dice lunga sul movimento della ginnastica ritmica italiana”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

