Fancy Food, Zappia “Prodotti italiani tentazione costante”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Lavoriamo insieme per un unico obiettivo: portare i nostri prodotti a un pubblico ancora più ampio, educare a cosa significa il mangiare italiano, cosa è e cosa c'è dietro la dieta mediterranea". Lo ha detto all'Italpress Mariangela Zappia, Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, in occasione del via a New York alla 68^ edizione del Summer Fancy Food. (intervista di Stefano Vaccara) xo9/fsc/gtr