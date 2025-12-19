L’AQUILA (ITALPRESS) – La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, avverso alla sospensione decisa dal Tribunale per i Minorenni, della potestà genitoriale di Nathan e Catherine, con il trasferimento dei tre figli minori in un centro protetto alla presenza della madre. La decisione è stata presa a seguito dell’udienza documentale, svolta da remoto tre giorni fa.

SALVINI “VERGOGNA GIUDICI”

“Per questi giudici una sola parola: VERGOGNA. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l’amore di mamma e papà!”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

