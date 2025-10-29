Falsificavano numero prenotazioni visite, dieci medici deferiti a Firenze

FIRENZE (ITALPRESS) - A conclusione di una serie di controlli posti in essere per verificare le tempistiche delle liste di attesa dell'Azienda universitaria ospedalieria di Careggi di Firenze, i Carabinieri del Nas hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Firenze, dieci medici specializzandi. Il completo esame della documentazione fornita dall'Azienda Ospedaliera Careggi (che ha fornito la massima collaborazione nel corso dello svolgimento degli accertamenti) ha infatti permesso di rilevare che nel periodo luglio-agosto 2023 i medici specializzandi, in concorso tra loro, procedevano a registrare sull'applicativo gestionale Cup 2.0. dell'ospedale di Careggi varie prestazioni di specialità ed esami diagnostici, inserendo molteplici prenotazioni, anche nello stesso giorno, a nome del medesimo paziente che aveva invece prenotato una sola visita, andando così a saturare, per più giorni, le agende dell'unità e rendendo di fatto impossibile la prenotazione da parte dei soggetti che avevano necessità di svolgere quelle particolari visite o prestazioni. xb8/tvi/mca1 (Fonte video: Nas Carabinieri)