Fakir, Bignami “Irresponsabile gettare ombre sulle forze dell’ordine”

ROMA (ITALPRESS) - "A Bologna un sindaco irresponsabile ha convocato una piazza parlando di verità e giustizia. Tutti vogliamo verità, ma parlare di giustizia presuppone che sia stata compiuta una ingiustizia, e ciò adombra sulle forze dell'ordine una responsabilità. Inevitabilmente quella piazza si è trasformata, per la presenza di facinorosi che comunque sono sempre in qualche maniera coperti da una certa sinistra, in una aggressione, in una vera caccia all'uomo alle forze dell'ordine. Tutto ciò è inaccettabile e tutto ciò ha un nome e cognome: sinistra in Italia". Così Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, in occasione di una conferenza stampa. xb1/sat/gsl