MONZA (ITALPRESS) – Il Monza accede alla finale dei playoff promozione di Serie B. Gli uomini di Paolo Bianco eliminano la Juve Stabia e si giocheranno la promozione in Serie A con la vincente della sfida tra Catanzaro e Palermo, che domani alle 20. 00 ripartiranno dal 3-0 dell’andata in favore dei calabresi. Il Monza, terzo al termine della regular season con 76 punti e a cui cui sarebbe bastato anche un pareggio, batte 2-1 i campani all’U Power Stadium e si prende con merito il passaggio del turno. I brianzoli – dopo il 2-2 dell’andata al “Menti” – avevano a disposizione due risultati su tre, grazie a un miglior piazzamento in campionato rispetto all’undici di Abate, che aveva chiuso la stagione in settima posizione con 51 punti, ben 26 in meno di biancorossi. La differenza di qualità tra i due organici è emersa nei 180 minuti complessivi, che premiano il Monza di Patrick Cutrone, autore della rete dell’1-0 all’85’ e del 2-1 al 96′. Non basta il gol nel finale di Burnete per evitare l’eliminazione alla Juve Stabia, che aveva fatto fuori da sfavorita il Modena nel primo turno dei playoff, passando al “Braglia” grazie alla rete del 2005 Zeroli.

Resta il rammarico per il vantaggio di 2-0 non concretizzato nella gara di andata contro il Monza, che nel match di ritorno ha messo in campo tutta l’esperienza dei suoi big: Cutrone, Hernani, Colpani, Pessina e Dany Mota per una squadra che partirà – indipendentemente dall’avversario – da favorita nella finale playoff. Quattro giorni di riposo per la formazione di Bianco, che scenderà in campo il 24 maggio per la finale di andata (ore 20.00) e il 29 per la finale di ritorno (20.00), forte della miglior classifica sia di Catanzaro e Palermo che permetterà al Monza con due pareggi di volare in Serie A.

IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Thiam 6; Birindelli 6.5, Delli Carri 6 (11’st Lucchesi 6), Carboni 6; Bakoune 6, Colombo 6, Pessina 6.5, Azzi 6.5 (39’st Ravanelli sv); Colpani 6 (12’st Hernani 6), Dany Mota 6.5 (32’st Alvarez 5.5); Petagna 5.5 (12’st Cutrone 7.5). In panchina: Pizzignacco, Brorsson, Antov, Obiang, Ciurria, Capolupo, Caso. Allenatore: Bianco 6.

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente 6; Bellich 6, Giorgini 5.5, Dalle Mura 5 (36’st Gabrielloni sv); Carissoni 6 (19’st Pierobon 6), Mosti 5.5 (1’st Burnete 6.5), Leone 6 (19’st Ricciardi 6), Correia 6; Cacciamani 5.5; Maistro 5.5 (1’st Zeroli 6); Okoro 6. In panchina: Boer, Varnier, Ciammaglichella, Kassama, Candellone, Torrasi, Mannini. Allenatore: Abate 6.

RETI: 40’st e 51’st Cutrone, 45’st Burnete.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Mota, Delli Carri, Thiam, Burnete, Correia, Bellich. Angoli: 6-2 per il Monza. Recupero: 1′; 5′.

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