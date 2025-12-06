YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – La lotta per il Mondiale 2025 di Formula 1 si conferma accesissima anche nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Max Verstappen conquista la 48esima pole position in carriera sul tracciato di Yas Marina firmando un crono di 1’22″207, che gli consente di piazzarsi davanti al leader del Mondiale Lando Norris (+0″201). Terza casella per l’altra McLaren di Oscar Piastri (+0″230), che dovrà spingere sin da subito sull’acceleratore per provare ad infilare i due rivali.

La Ferrari di Charles Leclerc partirà quinta alle spalle della Mercedes di George Russell; buon sesto posto per Fernando Alonso (Aston Martin). Completano la top 10 dell’ultima qualifica dell’anno Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bullls) e Yuki Tsunoda (Red Bull). Domenica alle 14 via alla gara per l’assegnazione del titolo.

LE DICHIARAZIONI

Max Verstappen: “Nel Q2 avevo le gomme usate e mi sentivo abbastanza bene. Nel Q3 la pista è migliorata e ho spinto di più. Sono molto felice della prima posizione, l’unica cosa che posso controllare è fare il massimo. Abbiamo dovuto indovinare la temperatura della pista, ma sicuramente le modifiche fatte mi hanno aiutato a sentirmi meglio. Cercherò di vincere la gara, ma in un angolo del cervello ci sarà anche un pensiero al Mondiale”.

Lando Norris: “E’ dura, Max ha fatto un bel lavoro, quindi congratulazioni a lui. Ho fatto un giro piuttosto buono, sono abbastanza contento. Mi dispiace non essere in pole nell’ultimo weekend, ma non siamo stati abbastanza veloci. Cercheremo di rifarci domani. Il mio obiettivo è provare a vincere”.

Oscar Piastri: “Penso di essere andato abbastanza bene, ho fatto un buon giro in Q1 e anche in Q3. Non ero abbastanza veloce per la pole, ma tutto questo prepara una giornata molto emozionante per domani. Max è stato veloce anche nella simulazione gara, vedremo quanto passo avremo noi domani”.

Lewis Hamilton: “Non saprei esprimere quello che ho in testa in questo momento. Sicuramente ho tanta rabbia dentro e non c’è molto altro che io possa aggiungere”.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

Seconda fila

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

Terza fila

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

Quarta fila

7. Gabriel Bortoleto (Alfa Sauber)

8. Esteban Ocon (Haas)

Quinta fila

9. Isack Hadjar (Racing Bulls)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

Sesta fila

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Carlos Sainz (Williams)

Settima fila

13. Liam Lawson (Racing Bulls)

14. Kimi Antonelli (Mercedes)

Ottava fila

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Lewis Hamilton (Ferrari)

Nona fila

17. Alexander Albon (Williams)

18. Nico Hulkenberg (Alfa Sauber)

Decima fila

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Franco Colapinto (Alpine)

