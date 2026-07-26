BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Lando Norris ritrova il successo trionfando nel Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Il pilota della McLaren, dopo un sabato perfetto, domina anche la domenica di gara sin dal primo giro, assicurandosi la sua dodicesima vittoria in carriera. Nonostante le difficoltà dimostrate venerdì, Max Verstappen (Red Bull) si conferma un fuoriclasse indiscusso e centra uno splendido quanto inaspettato secondo posto. Terza piazza per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) che, partito dalla settima casella, ottiene il massimo risultato possibile allungando ulteriormente in testa al Mondiale nei confronti dei rivali.
La Ferrari perde una grande occasione e resta giù dal podio: Charles Leclerc, scattato dalla seconda casella, chiude quarto davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, che paga 5″ di penalità. Prosegue il momento no di George Russell che, dopo essere finito nelle retrovie alla partenza, rimonta fino alla settima piazza alle spalle della Red Bull di Isack Hadjar.
Fuori dai giochi la McLaren di Oscar Piastri, che vede sfumare una possibile doppietta alle spalle del compagno di box. Completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Audi) e Arvid Lindblad (Racing Bulls). Ora è tempo di pausa, la Formula 1 tornerà in pista il weekend del 23 agosto in Olanda.
ORDINE D’ARRIVO
1. Lando Norris (Gbr) McLaren 1h39’56″180 alla media di 184.095
km/h
2. Max Verstappen (Ned) Red Bull a 15″080
3. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 18″728
4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 23″840
5. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 24″540*
6. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 55″488
7. George Russell (Gbr) Mercedes 57″503
8. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1 giro
9. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1 giro
10. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1 giro
CLASSIFICHE PILOTI
1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 219 punti
2. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 169
3. George Russell (Gbr) Mercedes 160
4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 138
5. Lando Norris (Gbr) McLaren 128
6. Max Verstappen (Ned) Red Bull 109
7. Oscar Piastri (Aus) McLaren 92
8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 68
9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 43
10. Pierre Gasly (Fra) Alpine 42
11. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 23
12. Franco Colapinto 15 (Arg) Alpine 19
13. Oliver Bearman (Gbr) Haas 18
14. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 10
15. Carlos Sainz (Esp) Williams 6
16. Alexander Albon (Tha) Williams 5
17. Esteban Ocon (Fra) Haas 3
18. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 2
19. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1
CLASSIFICA COSTRUTTORI
1. Mercedes 379 punti
2. Ferrari 307
3. McLaren 220
4. Red Bull 177
5. Racing Bulls 66
6. Alpine 61
7. Haas 21
8. Audi 12
9. Williams 11
10. Aston Martin 1
11. Cadillac 0
– Foto Ipa Agency –
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