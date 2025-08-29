ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – “Una giornata piuttosto interessante, con tanta azione perché le squadre hanno cercato di sfruttare al massimo il tempo a disposizione, limitato dalle varie interruzioni che hanno contraddistinto le due ore di prove libere”. Simone Berra, Pirelli chief engineer, commenta così il venerdì di prove libere al Gp d’Olanda, che ha visto Norris prevalere in tutte e due le sessioni.

“L’indicazione più significativa emersa oggi è che tutte e tre le mescole sembrano essere in grado di giocare un ruolo da protagonista in gara – spiega Berra – La Hard si è dimostrata più resistente, con un livello di abrasione molto limitato ma, con temperature simili a quelle di oggi, potrebbe essere un po’ penalizzata in termini di warm-up e di prestazione. La Medium è la mescola che offre il miglior equilibrio fra prestazione e degrado ma anche la Soft, soprattutto su alcune vetture, si è dimostrata competitiva sulla lunga distanza. La C4 ha consentito ai piloti di fare uno step in termini di prestazione rispetto alla C3 più importante di quanto ci aspettassimo alla vigilia senza però, come detto in precedenza, pagare troppo dazio anche nei run più lunghi”.

“La pista è andata velocizzandosi in maniera significativa durante le due sessioni, man mano che la traiettoria ideale andava pulendosi dalla sabbia portata dal vento. Molto meno rilevante, invece, il miglioramento fra una sessione e l’altra, visto che soltanto una serie di supporto è stata in pista in quell’arco di tempo. In termini di utilizzo dei pneumatici, è interessante vedere come le squadre si siano suddivise pressoché in parti eguali fra chi ha scelto di andare avanti nel fine settimana con due Medium e una Hard e chi, invece, ha privilegiato la C3 a scapito della C4. La terza sessione di prove libere avrà un motivo d’interesse in più per essere seguita. In termini di strategia, forse ancor più della vigilia la scelta fra una e due soste è aperta ad ogni soluzione, anche in virtù del fatto che la Soft entra in gioco”.

