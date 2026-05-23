“Lo abbiamo visto nella Sprint Qualifying, dove è stata fondamentale la cura dell’outlap per estrarre dalle due mescole più morbide il giro migliore. Lo sarà anche domani nelle qualifiche per la gara, quando i piloti troveranno però una pista in condizioni probabilmente migliori di oggi. L’asfalto è infatti in continua evoluzione e migliorerà ulteriormente nei prossimi giorni”.

(ITALPRESS).

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