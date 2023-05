MILANO (ITALPRESS) – EY, società di servizi professionali e di revisione, lancia “Beyond”, un nuovo progetto editoriale multimediale e multipiattaforma che racconta il mondo della consulenza attraverso l’analisi e l’interpretazione delle grandi trasformazioni che stiamo vivendo e che stanno avendo un impatto sulla società, sul mondo delle imprese e, inevitabilmente, sulle persone. “Beyond” è una trasmissione giornalistica televisiva realizzata dalla redazione di Sky TG24 che si compone di cinque puntate e che andrà in onda tutti i sabati alle 18.30, e in replica domenica alle 21, a partire dal 27 maggio.

Condotto da Alberto Giuffrè, redattore esperto del Tg di Sky, il format affronterà con un linguaggio giornalistico e moderno temi come il costo della “non trasformazione” da parte delle imprese, il ruolo dell’intelligenza artificiale, l’impatto della Generazione Z, le tecnologie del futuro e la nuova imprenditoria e innovazione delle startup. Ogni puntata di “Beyond” è stata registrata all’interno dell’EY wavespace Milano. I cinque episodi avranno la durata di circa 23 minuti ciascuno e approfondiranno ogni tematica con il contributo dei professionisti di EY, delle aziende che hanno saputo interpretare in modo più brillante il cambiamento e degli opinion leader più rilevanti nel panorama nazionale e internazionale. Tra le interviste inedite quelle a Federico Faggin, Jerry Kaplan, Roberta Katz, Ferruccio Resta, Alec Ross, Nathalie Tocci. Oltre alla messa in onda in tv, il progetto avrà un digital hub dedicato sul sito di skytg24.it in cui saranno disponibili contenuti extra relativi alle cinque puntate quali interviste integrali, articoli di approfondimento a cura della redazione e molto altro. A supporto, inoltre, sarà realizzata una campagna digital e social sui canali proprietari di EY e di Sky TG24.

Donato Ferri, Managing Partner Consulting di EY Europe West, commenta: “Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno profondamente cambiato la nostra società e di conseguenza chi in essa opera, le imprese e le persone, e non solo in una cornice italiana, ma europea e globale. Come consulenti abbiamo un ruolo fondamentale in questo, in quanto siamo mediatori di fenomeni economici, sociali e organizzativi che impattano sulle aziende nei loro processi di crescita e quindi sui consumatori. Un esercizio di lettura e una capacità di visione che applichiamo quotidianamente e che abbiamo voluto riproporre con questo progetto editoriale che analizza il mondo che cambia e approfondisce i temi chiave delle trasformazioni in atto insieme a voci di rilievo e a chi le sta vivendo direttamente”.

Alessandro Vanoni, Direttore Brand & Communications di EY in Italia, commenta: “EY continua il suo ambizioso percorso di trasformazione della comunicazione delle proprie attività e dei propri valori. Con Beyond abbiamo voluto dare un ulteriore impulso nel mettere a sistema la forza dei contenuti e delle idee di EY, la visione trasformativa del futuro e l’expertise dei nostri professionisti, in un dialogo dinamico con gli opinion leader più riconosciuti nel panorama nazionale e internazionale. Tutto questo andando a lavorare su una testata ad altissima reputazione come Sky TG24 e potendo contare su una serie di formati multimediali che ci garantiranno una architettura di comunicazione multicanale e pienamente integrata”.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa EY-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]