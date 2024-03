Exposanità-Cosmofarma, Ferilli (Bos) “Al centro il valore umano”

MILANO (ITALPRESS) - "La filosofia 2024 è la volontà di mettere al centro il valore umano e le persone che ogni giorno si prendono cura di noi e quindi la parola cura in entrambe le manifestazioni". Lo ha detto Francesca Ferilli, Direttore generale BOS, in occasione della conferenza di presentazione a Milano di Exposanità – Cosmofarma Exhibition 2024, in calendario a BolognaFiere dal 17 al 19 aprile e dal 19 al 21 aprile. xh7/mgg/gtr