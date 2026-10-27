Vinitaly.Usa a New York, Zoppas “Stati Uniti mercato di riferimento per Italia”

NEW YORK (ITALPRESS) - "L'esportazione del vino negli Stati Uniti e nel Nord America, per l'Italia, è stata sempre una punta di diamante. Può e deve continuare ad esserlo, perché gli Usa sono ancora un mercato di riferimento non solo per volume e valore, ma anche come posizionamento strategico". Lo ha detto il presidente di ITA - Italian Trade Agency, Matteo Zoppas, in occasione di Vinitaly.Usa a New York. xo9/mgg/azn (riprese video e intervista di Stefano Vaccara)