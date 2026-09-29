Export calzaturiero, Bitonci “Il Veneto cresce e conferma la forza della manifattura”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Il calzaturiero veneto conferma la propria capacità di reagire alle difficoltà dei mercati internazionali. Nel primo semestre del 2026 l’export regionale è cresciuto del 2,2%, raggiungendo 1,31 miliardi di euro, in controtendenza rispetto alla flessione registrata a livello nazionale”. Lo dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo Economico del Veneto e internazionalizzazione Massimo Bitonci, commentando i dati sull’andamento del comparto, elaborati dal Centro Studi Confindustria Accessori Moda su dati Infocamere – Movimprese di settembre 2026. “E’ un risultato significativo – sottolinea Bitonci – che dimostra ancora una volta la competitività delle nostre imprese e la forza di una filiera che rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. Particolarmente interessanti sono le performance registrate su alcuni importanti mercati: gli Stati Uniti segnano +10,6%, la Spagna +5,3% e la Francia +1,6%”. “Questi numeri – prosegue l’assessore – arrivano in un contesto ancora complesso, caratterizzato da tensioni geopolitiche, rallentamento della domanda e aumento dei costi. Per questo dobbiamo continuare a sostenere le imprese sul fronte della competitività, degli investimenti, dell’innovazione e dell’internazionalizzazione”.

“Il dato dell’export – conclude Bitonci – conferma che il Veneto dispone di un patrimonio manifatturiero di assoluto valore. Come Regione continueremo a lavorare per accompagnare le nostre aziende sui mercati esteri, anche attraverso la nostra partecipata Finest con il nuovo fondo dedicato da 20 milioni, per rafforzare le filiere produttive, tutelando competenze, occupazione e capacità industriale. La crescita dell’export rappresenta infatti non solo un dato economico positivo, ma un segnale della capacità del nostro sistema produttivo di guardare al futuro”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

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