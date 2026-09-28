Verso l’Agenda Digitale del Veneto 2030: al via il primo appuntamento su competenze, formazione ed Enti locali

PADOVA (ITALPRESS) – È partito da Padova il percorso “Verso l’Agenda Digitale del Veneto 2030”, promosso dalla Regione per raccogliere da istituzioni, imprese, enti locali, ricerca, innovazione e cittadini contributi e proposte per la nuova strategia digitale regionale.

Il primo dei cinque incontri territoriali si è articolato in tre tavoli di lavoro dedicati a competenze, istruzione e formazione; attività e beni culturali; enti locali, comunità e identità territoriali.

All’appuntamento hanno partecipato l‘assessore all’Agenda digitale Filippo Giacinti, l’assessore all’Istruzione e Formazione Valeria Mantovan e l’assessore al Governo del territorio Marco Zecchinato.

“Il digitale è sempre più presente nella vita delle persone”, ha sottolineato Giacinti, spiegando che la nuova Agenda dovrà tradurre esigenze ed esperienze del territorio in priorità e linee guida.

Mantovan ha evidenziato l’importanza delle competenze e del contrasto al divario digitale, ricordando il coinvolgimento nel 2025 di 311 biblioteche venete nel progetto Punti Digitale Facile e i nuovi interventi per imprese culturali e digitalizzazione del patrimonio.

Zecchinato ha sottolineato invece il ruolo degli strumenti digitali nella pianificazione e nei servizi degli enti locali.

-Foto Regione Veneto-

(ITALPRESS).