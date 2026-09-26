Pavanetto “Intelligenza artificiale per il turismo veneto è un’opportunità, ma va governata”

VENEZIA (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale sta imprimendo un cambiamento epocale alle nostre vite e anche al modo di scegliere, organizzare e vivere un viaggio. Di fronte a una trasformazione di questa portata non possiamo limitarci a subirla”. Lo afferma il vicepresidente della Regione Veneto e assessore al Turismo Lucas Pavanetto in occasione della Giornata mondiale del turismo, dedicata quest’anno al tema “Agenda Digitale e Intelligenza Artificiale per ridisegnare il turismo”.

Secondo Pavanetto, la sfida è creare le condizioni perché l’IA venga utilizzata “con obiettivi chiari, dati affidabili, fonti riconoscibili e competenze adeguate”. Nel turismo, osserva, può migliorare informazione e accoglienza, rendere i contenuti più accessibili e personalizzati, interpretare fenomeni complessi e supportare le decisioni, mantenendo però “nelle mani delle persone e delle comunità” scelte, responsabilità e visione delle destinazioni.

L’IA è già prevista nel bando regionale da 2,5 milioni di euro per le Smart Tourism Destination. Alcune destinazioni stanno sperimentando assistenti digitali basati sui contenuti del DMS regionale e dei siti ufficiali, tra cui un progetto della Riviera del Brenta e un progetto pilota con Destination Verona & Garda Foundation e la startup DAIrect.

È inoltre in corso l’utilizzo di OpenRosetta.ai di Jampa per valorizzare i contenuti del DMS regionale destinati al portale veneto.eu, mentre l’Osservatorio del Turismo Regionale Federato lavora all’impiego dell’IA per analisi integrate e scenari previsionali. “Può rendere l’insieme degli strumenti più efficaci, ma solo se viene inserita in un disegno coerente, accompagnata da competenze e governata nell’interesse dei visitatori, delle imprese, dei lavoratori e dei territori”, conclude Pavanetto.

– Foto Regione Veneto –

(ITALPRESS).