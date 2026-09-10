Operazione antidroga della Squadra Mobile di Padova, Stefani: “Duro colpo allo spaccio”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Sequestrare 10 chili di cocaina, un chilo di ketamina e sette chili di hashish significa togliere dal mercato una quantità enorme di droga e assestare un duro colpo allo spaccio, a Padova e non solo. Complimenti al Questore Marco Odorisio e alle donne e agli uomini della Squadra Mobile, che hanno portato a termine con successo un’indagine complessa, sviluppata tra il Veneziano e il Padovano”. Così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, commenta l’operazione della Squadra Mobile di Padova, che ha portato al sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti e all’arresto di un cittadino marocchino, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio.

“Le quantità di cocaina e ketamina sequestrate – aggiunge Stefani – avrebbero potuto causare gravi danni alla salute di chi le avrebbe utilizzate e alimentare un giro importante di denaro illegale”. “Grazie al lavoro delle Forze dell’Ordine questo non è successo. Ancora una volta gli agenti padovani sono in prima linea nel contrasto all’illegalità e allo spaccio di droga, un fenomeno particolarmente grave che troppo spesso coinvolge anche ragazzi e ragazze molto giovani, con conseguenze pesanti per loro e per le loro famiglie”.

“È positiva anche la decisione del Questore Odorisio di attivare l’Ufficio Immigrazione per la revoca del permesso di soggiorno. Chi commette reati di questo tipo deve essere allontanato dal nostro territorio, nel rispetto delle procedure previste dalla legge”, conclude Stefani.

– Foto Polizia di Stato –

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