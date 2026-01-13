Ex presidente greco: civiltà dovrebbero costruire dialogo, non divisioni

Prokopis Pavlopoulos ha ricoperto la carica di presidente della Grecia dal 2015 al 2020. Durante il suo mandato, ha assistito a un approfondimento delle relazioni tra Grecia e Cina, caratterizzato da frequenti scambi ad alto livello e da una crescente cooperazione culturale ed economica. In una recente intervista a Xinhua, ha ripercorso i 50 anni di relazioni diplomatiche tra l'Unione Europea e la Cina, affermando che le vere civiltà non creano divisioni ma costruiscono ponti; il cosiddetto "scontro delle civiltà" non regge. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)