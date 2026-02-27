Ex Ilva, Urso “La sentenza del tribunale di Milano cambia tutto”

ROMA (ITALPRESS) - "La sentenza di fatto riscrive le regole del gioco, siamo certamente preoccupati, i commissari stanno valutando quale impatto possa avere, sia per quanto riguarda i negoziati in corso che si stanno finalizzando, sia per quanto riguarda la continuità produttiva e quindi occupazionale" dello stabilimento di Taranto. "Questo riguarda anche la manutenzione dell'alto forno 4, che avrebbe dovuto iniziare oggi". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un convegno a proposito della decisione del tribunale di Milano.