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Cina: imprenditori, più cooperazione col piano quinquennale di Hong Kong
"Ritengo che questa politica sia un'ottima notizia per i ricercatori di Hong Kong. Faciliterà la circolazione delle persone e dei materiali". Gli imprenditori con sede a Qianhai, a Shenzhen, prevedono una cooperazione più profonda nell'ambito del primo piano quinquennale di Hong Kong. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)