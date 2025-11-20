Ex Ilva, Fumarola “Serve chiarezza, no alla chiusura dello stabilimento”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi chiediamo chiarezza, non vogliamo che aumenti la cassa integrazione né che lo stabilimento chiuda. Quello che noi stiamo cogliendo è che non c’è una prospettiva concreta”. Lo ha dichiarato stasera la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola in un’intervista al TG3, rispondendo a una domanda sulla situazione dell’ex Ilva. Alla domanda sulla manovra economica in discussione in Parlamento e sulle correzioni ritenute necessarie, Fumarola ha spiegato: “Sì, a partire dal rifinanziamento del fondo sulla legge per partecipazione, ma anche la defiscalizzazione della contrattazione di primo livello che va aumentata oltre i 28mila euro. Deve poter contenere i lavoratori del commercio ed i metalmeccanici che diversamente resterebbero fuori”.

Riguardo invece alle proposte di riaprire i termini dei condoni edilizi, la segretaria della Cisl ha ribadito: “Noi siamo contrari a qualsiasi forma di condono, lo abbiamo sempre detto”. Infine, a una domanda sul Patto della responsabilità lanciato dalla Cisl e su chi debba farne parte, Fumarola ha precisato: “Tra tutti i soggetti riformisti, associazioni imprenditoriali, il governo, e gli altri sindacati. Questo è il tempo della responsabilità: il nostro Paese ha delle difficoltà, individuiamo gli obiettivi e facciamo in modo che il Paese, dopo la conclusione del Pnrr, non torni indietro ma vada avanti”.

