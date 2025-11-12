Ex Ilva, Calenda “Situazione estremamente difficile da recuperare”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Ilva è chiusa, l'unico dubbio è quanti soldi ci dobbiamo ancora mettere. Al momento sono 100 milioni al mese più la cassa integrazione. Di questo bisogna prendere atto. Siamo un Paese che ha fatto chiudere la più grande acciaieria italiana ed europea, il più grande investimento nel Mezzogiorno nell'indifferenza generalizzata". Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, durante un punto stampa. "Adesso recuperare questa situazione è estremamente difficile. Quando Urso dice che è una situazione risolta, come ha fatto con il milione di veicoli di Stellantis, vuol dire che è finita", ha aggiunto. xb1/ads/mca2