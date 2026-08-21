Eventi estremi e territori più esposti, 17,1 milioni per rafforzare la rete della Protezione civile

CAGLIARI (ITALPRESS) – Rafforzare la presenza della Protezione civile sul territorio e dotare il Sistema regionale dei mezzi necessari per intervenire nelle emergenze. È la finalità del pacchetto di interventi da 17,1 milioni di euro, approvato nell’ambito della variazione di bilancio.

La parte più consistente, 9 milioni di euro, è destinata all’adeguamento e all’allestimento degli uffici, delle sale e dei centri operativi di protezione civile presenti sul territorio regionale. Le risorse finanzieranno lavori sugli immobili, allestimenti, dotazioni tecnologiche, hardware e software necessari alla messa in esercizio delle strutture territoriali, compresi i Centri di coordinamento d’ambito e i Centri operativi comunali, oltre all’Ufficio territoriale di Iglesias.

“La prima risposta a un’emergenza nasce dall’organizzazione costruita prima che l’emergenza arrivi” dichiara l’assessora dell’Ambiente Rosanna Laconi. “Sale operative funzionanti, collegamenti, mezzi disponibili, personale formato e una catena territoriale capace di attivarsi rapidamente sono parte della stessa capacità di protezione”.

A queste risorse si aggiungono 2 milioni di euro nel 2027 per l’acquisto di mezzi e attrezzature del Sistema regionale e 6 milioni nel biennio 2027-2028 per il potenziamento della Colonna mobile regionale.

Gli investimenti consentiranno l’acquisizione di mezzi terrestri e marini, pesanti e leggeri, moduli e attrezzature da utilizzare nelle attività di protezione civile e, ove previsto, da mettere a disposizione delle Organizzazioni di volontariato e dei Comuni. La Colonna mobile è chiamata a intervenire negli scenari di emergenza, nell’assistenza alla popolazione, nelle attività antincendio, nel rischio idrogeologico e a supporto delle funzioni sanitarie e logistiche. Ulteriori 100 mila euro sono destinati al completamento degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento del Centro servizi di Protezione civile di Macchiareddu.

“La capacità del Sistema regionale si misura anche nella possibilità di muovere rapidamente uomini, mezzi e moduli dove sono necessari. L’investimento sulle strutture territoriali e sulla Colonna mobile risponde esattamente a questa esigenza” conclude l’assessora Laconi.

– Foto Regione Sardegna –

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