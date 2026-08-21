CAGLIARI (ITALPRESS) – Ha tentato di fuggire in mare aperto durante le operazioni di trasbordo dei migranti, ma è stato raggiunto e fermato dai militari. E’ finito così in arresto un cittadino algerino, ritenuto il presunto scafista di un barchino intercettato al largo delle coste del Sud Sardegna con altri sette migranti a bordo, tra cui un minore. L’operazione è avvenuta nella serata della vigilia di Ferragosto nell’ambito della missione internazionale “Joint Operation Italy 2026”, sotto l’egida di Frontex e con il coordinamento operativo della Guardia di Finanza. Una nave cooperante finlandese impegnata nel dispositivo di controllo delle frontiere marittime esterne ha individuato un’imbarcazione in vetroresina di circa sei metri con a bordo otto cittadini algerini. Durante le operazioni di messa in sicurezza e trasbordo, dopo il recupero dei primi sette passeggeri, l’ultimo uomo rimasto sul barchino ha tentato di sottrarsi ai controlli, ripartendo in mare ma i militari sono riusciti a bloccarlo. Tutti i migranti sono stati successivamente condotti nel porto di Sant’Antioco, dove sono intervenuti i finanzieri della Sezione Operativa Navale. Il presunto conducente dell’imbarcazione è stato identificato e, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Cagliari, arrestato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione illegale. L’intervento si inserisce nell’attività di pattugliamento e controllo delle frontiere marittime nel Mediterraneo centrale, condotta dalla Guardia di Finanza insieme agli assetti europei impegnati nel dispositivo Frontex.

Foto: Guardia di Finanza