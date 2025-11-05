Europol e UEFA rafforzano la collaborazione, unite per un calcio equo e sicuro

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Uefa ed Europol, agenzia dell’Unione europea, hanno rinnovato e prorogato il loro Memorandum d’Intesa, incentrato sulla tutela dell’integrità del calcio europeo e sulla prevenzione e la lotta alla criminalità. Il memorandum è stato firmato oggi presso la sede di Nyon dal presidente Uefa Aleksander Ceferin e dal direttore esecutivo di Europol, Catherine De Bolle.

L’accordo consolida la passata collaborazione tra le istituzioni, in particolare per quanto riguarda la lotta alle combine, e ne amplia la portata per rispondere alle nuove e sempre maggiori sfide legate alla criminalità organizzata. Sono previste la cooperazione, lo scambio di informazioni e la condivisione di competenze in aree come i grandi eventi calcistici, la corruzione, le combine, il riciclaggio di denaro, il razzismo, la xenofobia e l’estremismo violento, oltre allo streaming illegale e alla trasmissione illecita di contenuti audiovisivi, se connessi a forme gravi di criminalità organizzata che interessano due o più Stati membri dell’UE. Le aree di collaborazione riguardano anche l’individuazione di transazioni sospette e attività relative a trasferimenti dei giocatori, gli investimenti nei club, la negoziazione di attività finanziarie legate al calcio, le scommesse sportive e l’assegnazione/organizzazione di competizioni, che possono essere utilizzate dai criminali per riciclare proventi illeciti o a scopo di corruzione.

