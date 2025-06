Europol, a Malta tre arresti nel 2024 per terrorismo nel Paese

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Tre persone sono state arrestate a Malta lo scorso anno in relazione ad attività terroristiche, secondo un nuovo rapporto pubblicato da Europol. Gli arresti, due uomini siriani di 20 e 22 anni e un uomo di 32 anni originario della Costa d’Avorio, fanno parte di un più ampio aumento degli episodi legati al terrorismo nell’Unione Europea nel 2024.

Europol ha rivelato che in totale sono stati compiuti o sventati 58 attacchi terroristici in 20 stati membri dell’UE, un aumento significativo rispetto ai 14 attacchi riportati nel 2023. Dei 58 episodi, 34 sono stati portati a termine con successo, cinque sono falliti e 19 sono stati prevenuti dalla polizia. Nel corso dell’anno, le autorità hanno arrestato 449 persone in relazione a questi attacchi.

– foto IPA Agency –

