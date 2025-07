Europei sprint di Trithlon, l’Italia conquista l’oro nella mixed relay

ROMA (ITALPRESS) – Brilla l’Italia nel firmamento del triathlon internazionale: a Melilla gli azzurri hanno conquistato una splendida medaglia d’oro nella Mixed Relay ai Campionati europei di Triathlon sprint. La formazione composta da Bianca Seregni, Alessio Crociani, Euan De Nigro e Carlotta Missaglia taglia il traguardo davanti a Olanda e Ungheria regalando l’ennesima enorme soddisfazione in un weekend che resterà storico grazie alle medaglie individuali di Crociani (oro), Seregni (argento) e De Nigro (bronzo U23).

“Chiudiamo il lungo fine settimana di Melilla con un bottino di medaglie incredibile: Crociani campione europeo, Seregni vicecampionessa europea e De Nigro bronzo Under 23. Tutta la squadra Italia davvero eccezionale – le parole del presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei -. La vittoria di oggi in Mixed Relay bissa il successo di Balikesir dello scorso anno confermando così crescita della squadra Italia e dimostrando che la strada intrapresa è quella giusta. Ora dobbiamo lavorare in squadra con la stessa umiltà, concertazione e determinazione”.

“Desidero ringraziare per il lavoro fatto finora, l’abnegazione e la generosità, il direttore tecnico Matteo Torre e, attraverso lui, tutti quelli che stanno lavorando alacremente ogni giorno per regalare alla Comunità del triathlon quei successi attesi da tanti anni. L’Italia del triathlon c’è”, ha aggiunto e sottolineato il presidente Fitri, Riccardo Giubilei. Infine tra i junior, Teresa Vizio, Riccardo Cultore, Vittoria Facco e Giovanni Lombardo si sono piazzati in undicesima posizione nella Mixed Relay vinta dalla Francia.

– Foto sito web Fitri –

(ITALPRESS)