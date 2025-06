Europei, Scarso “Genova sta facendo un figurone”

GENOVA (ITALPRESS) – “È dal 1980 che seguo i Campionati Europei, così come i Campionati del Mondo, e non ho visto mai un’organizzazione di gara così precisa e puntuale e un luogo così ben predisposto come quello di Genova”. Così il presidente onorario della Federscherma, Giorgio Scarso, commenta l’organizzazione degli Europei in corso di svolgimento a Genova. Lo storico presidente della scherma italiana e numero uno europeo fino allo scorso anno, ha anche commentato il problema legato al caldo della prima giornata. “Fa parte dei possibili momenti di difficoltà, ma gli organizzatori sono stati davvero bravi a risolvere. Nessuno si è lamentato tra noi dirigenti e nemmeno tra gli atleti. Ne abbiamo viste di tutti i colori negli ultimi anni. Anche l’anno scorso in Svizzera abbiamo avuto altri intoppi. Chi dice che Genova ha fatto una brutta figura è fuori dal mondo e non conosce la realtà. Io dico che Genova ha fatto e sta facendo un bel figurone per l’organizzazione che non ha pari nella storia della scherma europea. Posso testimoniare che Genova è sicuramente il più bel Campionato organizzato negli ultimi 40 anni nel nostro continente”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).