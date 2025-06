Europei Genova, inaugurata mostra “Dalla storia alla scherma”

GENOVA (ITALPRESS) – Grande entusiasmo per l’apertura ufficiale dei Campionati Europei di Scherma a Genova. Prime sfide nel fioretto femminile e nella sciabola maschile e apertura generale per tutte le aree di gara, divise tra Jean Nouvel e Palasport. Al Jean Nouvel è stato allestito un “fencing village” gratuito con la possibilità, ogni giorno dalle ore 9 alle 15, di visitare mostre e installazioni ma anche di provare la scherma grazie alla presenza di istruttori delle società liguri che insegnano ai ragazzi come si “tira”.

In questa prima giornata è stata inaugurata, alla presenza delle massime autorità sportive, la mostra “Dalla storia alla scherma”, ideata dal designer Alessandro Rizzi con la collaborazione del maestro Giancarlo Toran, direttore del Museo Agorà della Scherma di Busto Arsizio.

La mostra è un affascinante percorso dagli antichi duelli in armatura alla disciplina sportiva di oggi grazie al contributo dei principali esperti della materia a livello internazionale. Propone un percorso cronologico che dal Medioevo arriva fino alla scherma sportiva attraverso un viaggio fatto di cenni storici, curiosità, pittura, armature, armi. Una mostra fruibile non solo per gli appassionati e addetti ai lavori ma per tutti, specialmente i bambini.

“L’abbiamo pensata – conferma Alessandro Rizzi – per affascinare le nuove generazioni. E’ davvero per tutti, anche per chi non si è mai avvicinato alla nostra disciplina. Ci sono le immagini dei grandi campioni che hanno scritto la storia della scherma da Nedo Nadi e Edoardo Mangiarotti fino ai vincitori dei recenti Europei di scherma a Basilea. C’è anche la storia del progetto della medaglia degli Europei di Genova 2025 con oro, argento e bronzo che sono in mostra. Nella medaglia c’è la corona d’alloro simbolo della vittoria, la Lanterna di Genova, simbolo della città. La croce di San Giorgio sulla maschera dello schermidore a simboleggiare l’omaggio su un fondo bianco che rappresenta non solo il colore delle divise della scherma ma anche un colore di pace per un messaggio di speranza”.

Sullo schermo girano alcuni dei duelli più iconici nella storia del cinema tra cui un duello medioevale girato in soggettiva, le sfide di Ridley Scot, i tre moschettieri e un collage che va da Troy a Star Wars.

