GENOVA (ITALPRESS) – La quinta giornata dei Campionati Europei di Genova 2025 regala all’Italia altre due medaglie: doppio bronzo azzurro con le firme delle squadre di spada maschile e sciabola femminile, per volare a quota 11 nel bilancio complessivo (numericamente pareggiato il bottino dell’edizione 2024 a Basilea quando mancano ancora due gare in programma domani) in un mercoledì ricchissimo di emozioni e nel segno dei debuttanti, la metà degli atleti saliti sul podio quest’oggi. Terzo posto di grande valore per il quartetto inedito degli spadisti, composto dal veterano Andrea Santarelli, dal giovane ma già affermato Davide Di Veroli e da due esordienti, l’argento individuale – ancora in età da Under 20 – Matteo Galassi e Gianpaolo Buzzacchino. Bronzo prezioso e meritatissimo anche per le sciabolatrici, le più esperte Michela Battiston e Chiara Mormile, le più piccole Manuela Spica e Mariella Viale, anche lei – come Galassi – 20enne e appartenente alla categoria Giovani a festeggiare una prima tra le big con personalità e coraggio da vendere.

Il team azzurro degli spadisti ha debuttato negli ottavi di finale battendo d’autorità l’Estonia con il punteggio di 45-21. Con una splendida prestazione, nel match seguente, gli atleti del CT Dario Chiadò e guidati in panchina dal delegato della spada maschile Diego Confalonieri e dal maestro Alfredo Rota sono riusciti a superare la Svizzera per 40-37 al termine di un incontro vibrante ed equilibrato. In semifinale per l’Italia è arrivato lo stop contro la Francia che si è imposta 45-33, dirottando così gli azzurri alla sfida per il bronzo contro la Germania. Qui, con tanta voglia di riscattare il ko patito con i transalpini e di arrampicarsi sul podio nell’Europeo di casa, il quartetto italiano ha sempre comandato l’incontro, scrivendo il verdetto di 40-28 che ha regalato all’Italia la prima medaglia di giornata. Meno di un’ora e la gioia di bronzo è stata arricchita ed esaltata dalla sciabola femminile.

L’Italia di Michela Battiston, Chiara Mormile, Mariella Viale e Manuela Spica ha sconfitto nel tabellone degli ottavi la formazione AIN, composta dalle atlete russe “neutrali”, con il risultato di 45-38. Una prova di forza dopo l’altra, le ragazze del CT Andrea Aquili, affiancato dal maestro Marco Ciari, hanno sconfitto nei quarti la Spagna per 45-40, giusto verdetto dopo una prestazione da applausi. Anche in semifinale contro la corazzata Francia, le sciabolatrici italiane hanno lottato con onore cedendo 45-37. Da batticuore, poi, la finale per il terzo posto contro l’Ungheria: le magiare sono state in vantaggio per otto frazioni su nove, provando più volte a scappar via, ma l’Italia è riuscita a restare sempre nella scia delle avversarie e, dopo una rimonta di Chiara Mormile, è arrivata a giocarsi il tutto per tutto sui titoli di coda. L’ultima e decisiva stoccata, quella del 45-44, l’ha messa a segno Michela Battiston, riportando la nostra sciabola femminile sul podio Europeo due anni dopo l’edizione di Cracovia 2023.

Con 11 medaglie conquistate in cinque giorni, l’Italia arriva così alla sesta e ultima giornata dei Campionati Europei Assoluti di Genova 2025 in programma domani con le gare a squadre di spada femminile e fioretto maschile. Per l’Italia del CT Dario Chiadò in pedana le spadiste Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Lucrezia Paulis. Esordio negli ottavi di finale (ore 10.20) contro una tra AIN e Olanda. Il quartetto dei fiorettisti del Commissario tecnico Simone Vanni, invece, sarà composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, debutto nei quarti di finale (alle ore 13) contro la vincente di Austria-Spagna. Finali – prima per il bronzo e poi per l’oro – in diretta dalle ore 15.30 su RAI Sport e Sky Sport.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).