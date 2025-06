Europei Genova 2025, Martina Favaretto costretta al forfait per un problema all’adduttore

GENOVA (ITALPRESS) – Martina Favaretto non è riuscita a recuperare da un problema all’adduttore e sarà dunque costretta a saltare i Campionati Europei di Genova 2025, in programma dal 14 al 19 giugno. Al suo posto per la gara individuale di fioretto femminile, prevista sabato nella giornata inaugurale della kermesse continentale, tirerà la campionessa del mondo Alice Volpi, che inizialmente era stata selezionata solo per la prova a squadre nella quale tirerà anche Martina Batini.

Per il team event del 17 giugno, dunque, l’Italia delle fiorettiste si schiererà con il medesimo quartetto che sarà in pedana nell’individuale di sabato 14: Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi e Anna Cristino. Come riserva è stata preallertata Elena Tangherlini.

“Dispiace moltissimo per Martina Favaretto, che avrebbe meritato questo Europeo in casa dopo una stagione di Coppa del Mondo straordinaria – ha detto il commissario tecnico del fioretto azzurro Simone Vanni -. Lo staff medico della Nazionale, guidato dal dottor Alessandro Pagliaccia, ha seguito con grande attenzione la situazione, giorno per giorno, ed è giusto che l’infortunio vada gestito al meglio e superato, anche in vista del Mondiale che ci attende tra un mese a Tbilisi”.

“Marty tiferà per le sue compagne: Alice Volpi è una grande campionessa, come Martina Batini. Dunque sarà un’Italia ambiziosa e competitiva in tutte le gare, daremo il massimo anche per Martina Favaretto”, ha chiosato il ct Vanni.

L’Europeo di Genova scatterà sabato 14 giugno con il fioretto femminile e la sciabola maschile: cerimonia d’apertura alle ore 17:45, seguita dalle fasi finali a partire dalle 18:15. Per l’Italia saranno dunque in pedana le fiorettiste Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini e Anna Cristino, e gli sciabolatori Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Dario Cavaliere. Domenica 15 giugno sarà il turno della spada maschile e della sciabola femminile, con semifinali previste dalle ore 18. Gli azzurri in gara saranno gli spadisti Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo nella spada, e le sciabolatrici Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica e Mariella Viale. Il trittico delle prove individuali si concluderà lunedì 16 con la spada femminile e il fioretto maschile.

Le spadiste italiane impegnate saranno Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk, mentre tra i fiorettisti andranno a caccia di medaglie Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi.

Da martedì 17 cominceranno le competizioni a squadre, con lo stesso programma per le tre giornate conclusive: inizio al mattino al Padiglione Jean Nouvel, finali per il bronzo dalle 15:30 e per l’oro dalle 17:30 al Palasport. Martedì si ripartirà con il fioretto femminile, in cui l’Italia del ct Simone Vanni schiererà Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Alice Volpi. Nella sciabola maschile, il commissario tecnico Andrea Terenzio inserirà Matteo Neri (al posto di Dario Cavaliere), completando il quartetto con Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre. Mercoledì 18 toccherà a spadisti e sciabolatrici. Un cambio rispetto all’individuale anche per il team del ct Dario Chiadò e del delegato Diego Confalonieri: con Davide Di Veroli, Matteo Galassi e Andrea Santarelli ci sarà Gianpaolo Buzzacchino (staffetta con Valerio Cuomo). Confermata invece la formazione della sciabola femminile guidata dal ct Andrea Aquili con Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica e Mariella Viale.

Gran finale giovedì 19: nella spada femminile il ct Chiadò punterà sulle campionesse olimpiche Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, affiancate da Lucrezia Paulis (che prenderà il posto di Sara Kowalczyk). Confermata, infine, dal responsabile d’arma Vanni, la squadra di fioretto maschile composta da Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi.

Copertura mediatica d’eccezione per l’evento di Genova 2025: tutte le fasi finali saranno trasmesse in diretta su RAI 2 (soltanto le finali per il bronzo delle gare a squadre saranno visibili su RAI Sport) e su Sky Sport. La prima volta di un Europeo di scherma sul secondo canale della tv di Stato ma anche la novità assoluta di un doppio broadcaster per l’Italia.

