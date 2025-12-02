Europei di nuoto in vasca corta, Quadarella argento nei 400 stile libero

240213 Simona Quadarella of Italy competes in women’s 1500 meter freestyle swimming final during day 12 of the World Aquatics Championships 2024 on February 13, 2024 in Doha. Photo: Maxim Thoré / BILDBYRÅN / kod MT / MT0531 simning swimming svømming world aquatics championships 2024 sim-vm vm dag 12 bbeng (Photo by MAXIM THORE/Bildbyran/Sipa USA)

LUBLINO (POLONIA) (ITALPRESS) – Medaglia d’argento per Simona Quadarella nei 400 stile libero femminili agli Europei in vasca corta in corso a Lublino, in Polonia, la prima per l’Italia. L’azzurra è riuscita a beffare sul tocco la britannica Freya Colbert chiudendo col tempo di 3:56.70. Medaglia d’oro per la tedesca Isabel Marie Gose che ha chiuso in 3:54.33. Settima Anna Chiara Mascolo in 4:04.13. “Non mi ero nemmeno accorta di averla presa, ho chiuso gli occhi e ci sono riuscita. Sono abbastanza sorpresa anche io, sapevo che avrei potuto abbassare abbassare un po’ il mio personale, sono veramente contenta per il tempo”, ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport l’azzurra. “La medaglia d’argento vale tanto, non era una finale facile, sapevo che la Gose sarebbe andata parecchio forte. Ci speravo, ma non ero così convinta”.

Silvia Di Pietro si è qualificata per la finale dei 50 farfalla donne. Sesto tempo per l’azzurra (25.58); eliminata invece Sara Curtis: “Ho sbagliato tutto, la virata, l’arrivo, ma va bene così, ora vediamo la staffetta”, ha dichiarato.

Nei 400m stile libero maschili il britannico Jack McMillan ha conquistato la medaglia d’oro col tempo di 3:36.33. Secondo il tedesco Lukas Martens, terzo l’irlandese Daniel Wiffen.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE