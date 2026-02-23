Europei cadetti Under 17, a Tbilisi l’Italia chiude in doppia cifra

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – L’Italia è campione d’Europa nella sciabola maschile a squadre categoria Cadetti e luccica anche l‘argento del team azzurrino dei fiorettisti. È il verdetto della quarta giornata dei Campionati Europei giovanili di Tbilisi 2026, che segnava la fine del programma dedicato appunto agli Under 17.

Nel lunedì georgiano trionfano gli sciabolatori Pietro Hirsch Butté, Christian Avaltroni, Jacopo Sciullo e Tommaso Tallarico dopo una prestazione entusiasmante, ma da applausi è anche il secondo posto della formazione di fioretto maschile con Luca Guidi, Giovanni Pierucci, Giuseppe Di Martino e Riccardo Mancini. Quinto posto invece per la compagine di spada femminile. L’Italia vola così in doppia cifra, chiudendo la prima metà della kermesse continentale, che vedeva protagonisti i Cadetti, con ben 10 medaglie (3 ori, 3 argenti e 4 bronzi). Nessuno ne ha vinte di più, anche se nel Medagliare il Tricolore è al secondo posto dietro la Francia che conta quattro titoli.

Sale sul tetto d’Europa il team di sciabola maschile formato da Pietro Hirsch Butté, Christian Avaltroni, Jacopo Sciullo e Tommaso Tallarico. L’eccellente cammino dell’Italia è cominciato con la vittoria per 45-29 sull’Azerbaijan negli ottavi, ed è proseguito con un match perfetto nei quarti vinto con il punteggio di 45-23 contro la Romania.

In semifinale i ragazzi condotti a fondo pedana dai tecnici Raffaele Forcella e Sorin Radoi hanno sfidato la Grecia, conducendo sempre nel punteggio e resistendo al tentativo di rimonta degli ellenici, prima d’esultare per la stoccata del 45-41 che è valsa il pass per la finale. Nell’assalto per l’oro, opposti alla Bulgaria, gli azzurrini hanno messo il punto esclamativo a una grande prestazione, imponendosi per 45-37 e facendo risuonare ancora l’Inno di Mameli in Georgia.

Un trionfo griffato da due portacolori della Lazio Scherma Ariccia, Christian Avaltroni e Jacopo Sciullo, da Pietro Hirsch Butté del Club Scherma Roma e da Tommaso Tallarico del Petrarca Scherma Padova. Brilla d’argento l’Italia del fioretto maschile con un quartetto nuovissimo composto da Luca Guidi, Giovanni Pierucci, Giuseppe Di Martino e Riccardo Mancini. La cavalcata degli azzurrini è iniziata con il netto successo negli ottavi sulla Svezia per 45-25. Storia simile nei quarti, dove i ragazzi guidati in panchina dai tecnici Valerio Aspromonte e Simone Biondi hanno superato d’autorità la Gran Bretagna con il punteggio di 45-27. Sempre in vantaggio, sempre in controllo, l’Italia ha fatto sua con il risultato di 45-32 anche la semifinale contro la Germania, volando così all’ultimo atto. La finale con la Francia, che valeva anche il primato nel Medagliere, è stata una battaglia fatta di sorpassi e controsorpassi: gli azzurrini hanno lottato frazione dopo frazione, cedendo 45-40 ma uscendo a testa altissima e con un secondo gradino del podio che vale tanto.

Un medaglia con le firme di Luca Guidi e Riccardo Mancini, due tesserati del Frascati Scherma, Giovanni Pierucci del Fides Livorno e Giuseppe Di Martino del Club Scherma Salerno. Si è invece interrotto ai quarti di finale il sogno del podio per l’Italia della spada femminile. Il quartetto formato da Francesca Aina, Sofia Quirini, Benedetta Bianchi e Clara De Donno aveva debuttato con una bella vittoria sulla Romania per 45-32, prima dello stop nell’assalto contro la Polonia che, imponendosi 45-37, ha dirottato le azzurrine al tabellone dei piazzamenti prima d’andare a vincere il titolo europeo delle spadiste cadette.

Le ragazze guidate dai tecnici Dago Tassinari e Cristiana Cascioli hanno onorato comunque sino in fondo la competizione, battendo la Svizzera (45-22) e la Germania (45-34), chiudendo così al 5° posto.

L’Italia chiude in doppia cifra, con un ricco bottino di 10 medaglie, la prima parte dell’Europeo giovanile di Tbilisi 2026, quella dedicato alla categoria Cadetti. Per gli Under 17 italiani un bilancio finale di 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi. Hanno conquistato i titoli continentali le squadre di sciabola femminile (Vittoria Mocci, Anna Torre, Vittoria Fusetti, Matilde Reale), fioretto femminile (Maria Elisa Fattori, Martina Molteni, Gloria Pasqualino, Elena Picchi) e di sciabola maschile (Pietro Hirsch Butté, Christian Avaltroni, Jacopo Sciullo, Tommaso Tallarico).

I secondi posti sono stati griffati da Pietro de Gaetano (spada maschile), Giovanni Pierucci (fioretto maschile) e dal team di fioretto maschile (Luca Guidi, Giovanni Pierucci, Giuseppe Di Martino, Riccardo Mancini); hanno invece chiuso sul terzo gradino del podio le sciabolatrici Vittoria Mocci e Anna Torre, lo sciabolatore Pietro Hirsch Butté e la squadra di spada maschile (Pietro de Gaetano, Andrea Bossalini, Gabriele Giovita, Valentino Monaco). Concluso il programma degli Under 17 e superato il giro di boa della kermesse continentale, domani, nella quinta giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi 2026, cominceranno le competizioni dedicate agli Under 17 con le prime tre gare individuali che vedranno protagonisti gli spadisti, le fiorettiste e le sciabolatrici.

Nella spada maschile saranno in pedana Riccardo Cedrone, Luca Iogna Prat, Ettore Leporati e Cristiano Sena. Nel fioretto femminile, invece, toccherà a Greta Collini, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola e Sofia Giordani. Infine, nella sciabola femminile, spazio per le azzurrine Flavia Astolfi, Elisabetta Borrelli, Gaia Karola Carafa e Vittoria Mocci che prosegue la sua avventura in Georgia anche nelle prove dei Giovani dopo le due medaglie vinte tra le Cadette.

