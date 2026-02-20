Europei Cadetti e Giovani Tbilisi: subito tre medaglie per gli azzurrini

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – Brillano tre medaglie azzurrine nella giornata inaugurale degli Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi 2026. Nel day-1 dedicato alle prime tre competizioni individuali Under 17 l’Italia festeggia l’argento dello spadista Pietro de Gaetano e il doppio bronzo griffato dalle sciabolatrici Vittoria Mocci e Anna Torre. Tra le fiorettiste, invece, ha chiuso ai piedi del podio Martina Molteni. Un tris di podi per cominciare con il piede giusto l’avventura continentale in Georgia, in un venerdì ricco di emozioni.

La cavalcata verso la prima medaglia di Pietro de Gaetano in un Europeo è iniziata battendo 15-13 l’ucraino Stabnikov ed è proseguita superando per 15-8 lo svizzero Regnat. Negli ottavi è arrivato il derby azzurrino contro Gabriele Giovita, numero 2 del tabellone, un assalto equilibratissimo risoltosi all’ultima stoccata, con un colpo al piede valso il 15-14 per de Gaetano prima dell’abbraccio tra i due compagni di Nazionale. La certezza del podio per lo spadista della Roma Fencing è arrivata grazie alla vittoria nei quarti, con il punteggio di 15-8, sul polacco Govach.

De Gaetano, dopo aver liberato tutta la sua gioia, ha continuato a vivere il sogno continentale disputando una grande semifinale contro l’israeliano Lachman, superato con il risultato di 15-9 e approdando così all’ultimo atto. In finale, opposto al francese Hiroaki Toto, de Gaetano ha lottato senza risparmiarsi, pagando però un allungo del suo avversario nel momento decisivo che ha indirizzato il verdetto verso il 15-11 per il transalpino.

Ma l’argento conquistato dall’azzurro vale davvero come un oro, e non soltanto per “modo di dire”. Sulla soglia dei “top 8” si sono fermati il già citato Gabriele Giovita, 9^ posizione per lui, e Andrea Bossalini che ha chiuso invece 12°, mentre Valentino Monaco si è classificato 34°. Doppio bronzo nella sciabola femminile con le firme di Vittoria Mocci e Anna Torre. Impressionante il cammino verso la “zona medaglie” di Vittoria Mocci: da numero 1 del tabellone dopo i gironi, ha battuto 15-7 la bulgara Gadzheva, 15-6 la tedesca Viytova e nei quarti ha dominato anche contro la francese Saussine, vincendo per 15-5 e conquistando la semifinale. Qui, opposta all’ungherese Komjathy, la sciabolatrice romana dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco è stata superata con il punteggio di 15-10, mettendosi comunque al collo un bronzo che luccica.

Condivide con lei un terzo gradino del podio tutto azzurrino Anna Torre. La splendida gara della sciabolatrice del Fides Livorno, dopo un ottimo girone, l’ha vista imporsi prima 15-10 sulla georgiana Inasaridze e poi 15-7 sulla francese Zacchia. La certezza della prima medaglia in un Europeo è arrivata grazie al 15-10 sull’ucraina Suvatrova, successo che ha aperto ad Anna Torre la strada della semifinale contro Velychko, altra portacolori dell’Ucraina. Solo nel penultimo atto le è stato imposto lo stop per 15-13, dopo un match tiratissimo, ma anche per Anna il bronzo continentale va oltre ogni rimpianto, ed è una “medaglia vinta”.

Si è fermata a un passo dalle “top 8” Matilde Reale, chiudendo al 9° posto, mentre ha concluso 21^ Vittoria Fusetti. Nel fioretto femminile la migliore delle italiane è stata Martina Molteni, fermatasi ai piedi del podio. L’atleta della Comense ha battuto la rumena Marin (15-4) e la ceca Adamovska (15-11), prima di vincere il derby azzurrino contro Gloria Pasqualino per 15-11. Lo stop è arrivato nei quarti contro la francese Bolore (15-3) che ha decretato il 5° posto finale di Molteni.

Per quanto riguarda le altre fiorettiste che hanno rappresentato il Tricolore, 9^ posizione per Maria Elisa Fattori, 11^ Gloria Pasqualino e 19^ Elena Picchi. La rassegna continentale proseguirào domani con la seconda giornata riservata alle altre tre gare individuali Under 17. In pedana – dalle 6 del mattino ora italiana – la spada femminile con Francesca Aina, Benedetta Bianchi, Clara De Donno e Sofia Quirini, poi il fioretto maschile che vedrà impegnati Giuseppe Di Martino, Luca Guidi, Riccardo Mancini e Giovanni Pierucci, infine la sciabola maschile in cui saranno in pedana Christian Avaltroni, Pietro Hirsch Butté, Jacopo Sciullo e Tommaso Tallarico.

