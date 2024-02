ROMA (ITALPRESS) – La scherma italiana è pronta a “giocare in casa” per affrontare i Campionati Europei Cadetti e Giovani “Napoli 2024”. Dal 22 al 29 febbraio, sulle pedane del PalaVesuvio, andrà in scena l’attesissima kermesse continentale per Under 17 e Under 20 che torna in Italia a cinque anni di distanza dall’ultima volta (fu Foggia 2019). I Commissari tecnici Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola hanno ufficializzato le proprie convocazioni: sono 49 gli azzurrini prescelti per affrontare le competizioni sia individuali che a squadre delle due categorie (solo tra le spadiste cadette ci sarà un cambio nel quartetto per il Team Event) per un totale di 24 titoli europei in palio. Una riserva è in “preallarme” per ciascuna specialità.

Nel dettaglio, per il fioretto categoria Cadetti risponderanno alla convocazione Mariavittoria Elvira Berretta (Frascati Scherma), Maria Elisa Fattori (Club Scherma Jesi), Ludovica Franzoni (Club Scherma Roma) e Vittoria Riva (Scherma Mogliano) per le gare femminili, con Greta Saioni (Club Scherma Roma) riserva; mentre Mattia Conticini (US Pisascherma), Emanuele Iaquinta (Frascati Scherma), Marco Panazzolo (Comini Padova) ed Elia Pasin (Scherma Treviso M° Geslao) comporranno il gruppo maschile con Djibril Mbaye (Scherma Mogliano) riserva.

Per la spada femminile Under 17 prescelte Mariacarolina Chiarolanza (Club Scherma Formia), Silvia Liberati (Circolo Scherma Terni), Maria Chiara Testa (Circolo Schermistico Forlivese), Maria Roberta Casale (CUS Catania) che disputerà solo la prova individuale e Ludovica Costantini (Club Scherma Foligno) indicata invece per la gara a squadre. Al maschile, saliranno in pedana gli spadisti Ettore Leporati (Pro Vercelli), Michele Queiroli (Mangiarotti Milano), Niccolò Sonnessa (Circolo Schermistico Forlivese) e Federico Varone (Pentamodena), la riserva sarà Niccolò Intartaglia (Giannone Caserta).

Nella sciabola le cadette convocate sono Diletta Fusetti (Petrarca Padova), Francesca Romana Lentini (Club Scherma Roma), Vittoria Mocci (Accademia Musumeci Greco Roma) e Benedetta Stangoni (Accademia Musumeci Greco Roma), con riserva Flavia Astolfi (Circolo Scherma Terni). Tra i ragazzi, rappresenteranno l’Italia gli sciabolatori under 17 Christian Murtas (Club Scherma Roma), Massimo Sibillo (Milleculure Napoli) e i fratelli Leonardo Reale (Frascati Scherma) e Valerio Reale (Frascati Scherma), con Matteo Ottaviani (Frascati Scherma) nel ruolo di riserva.

Sono in continuità con l’ottima stagione di Coppa del Mondo fin qui disputata le convocazioni per la categoria Giovani, con squadre totalmente o in gran parte rinnovate rispetto allo scorso anno nel continuo sviluppo del “ricambio generazionale” della scherma italiana. Nel fioretto femminile prescelte Irene Bertini (CS Carabinieri), Greta Collini (Comini Padova), Matilde Molinari (Fiamme Gialle) e Vittoria Pinna (CS Pisa Antonio Di Ciolo), mentre sarà riserva Letizia Gabola (CH4 Sporting Torino). Nelle prove maschili, invece, toccherà ai fiorettisti Mattia De Cristofaro (Schermabrescia), Federico Greganti (Club Scherma Jesi), Matteo Iacomoni (Fiamme Oro) e Gregorio Isolani (Fides Livorno), con riserva Gian Maria Antonini (CS Pisa Antonio Di Ciolo).

Nella spada femminile le under 20 sono convocate Anita Corradino (Cesare Pompilio Genova), Benedetta Madrignani (Circolo Scherma La Spezia), Eleonora Orso (Pro Vercelli) e Vittoria Siletti (Fiamme Azzurre), sarà riserva Elisa Treglia (Club Scherma Formia); tra gli spadisti invece ci saranno Nicolò Del Contrasto (Società del Giardino Milano), Matteo Galassi (CS Carabinieri), Fabio Mastromarino (Scherma Pistoia 1894) e Jacopo Rizzi (Scherma Bergamo), ruolo di riserva per Edoardo Manzo (Scherma Treviso M° Geslao).

Infine la sciabola. Per le competizioni femminili convocate Alessandra Nicolai (CS Carabinieri), Maria Clementina Polli (CS Carabinieri), Manuela Spica (Fiamme Gialle) e Mariella Viale (Fiamme Oro), riserva Gaia Carafa (CS Carabinieri); mentre per le gare maschili gli sciabolatori azzurrini saranno Edoardo Cantini (CS Carabinieri), Francesco Pagano (Fiamme Gialle), Edoardo Reale (Frascati Scherma) e Marco Stigliano (Fiamme Gialle), riserva Davide Cicchetti (Dauno Foggia).

Con il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, si alterneranno a Napoli due Consiglieri federali come Capi Delegazione: Guido Di Guida al fianco dei Cadetti, con i Giovani ci sarà Sebastiano Manzoni.

Gli staff tecnici indicati dai tre CT saranno così composti: per il fioretto Stefano Barrera, Francesca Bortolozzi e Fabrizio Villa; per la spada Paolo Zanobini, Adalberto Tassinari (Cadetti) e Maurizio Mencarelli (Giovani); per la sciabola Ilaria Bianco (Cadetti), Fabio Di Lauro (Cadetti), Luigi Angelo Miracco (Giovani) e Sorin Radoi (Giovani).

I Campionati Europei Cadetti e Giovani “Napoli 2024” saranno presentati ufficialmente in conferenza stampa domani (13 febbraio) alle ore 11.30 presso il Centro Congressi dell’Università Federico II (ex facoltà di Economia e Commercio in Via Partenope, 36). Annunciati, tra gli altri, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Presidente della Confederazione Europea di Scherma, Giorgio Scarso, il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, e il Coordinatore del Comitato Organizzatore, Sandro Cuomo.

– foto ufficio stampa Fis –

(ITALPRESS).