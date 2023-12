Europee, Tajani “Non ci saranno battibecchi nel centrodestra”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo insieme per governare l’Italia, le Regioni e i Comuni. C’è una grande sintonia, siamo partiti diversi ma uniti da un programma con il quale ci siamo presentati agli elettori e con il quale abbiamo vinto le elezioni e lo rispettiamo. In Europa apparteniamo a famiglie diverse ma nulla a che vedere su quanto accade al nostro Paese, saremo candidati con liste diverse e ognuno farà la propria corsa. I nostri avversari non si illudano che sarà una campagna elettorale dove ci saranno battibecchi all’interno del centrodestra”. Queste le parole del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando ad Atreju. Sulla presenza del leader di Vox, Santiago Abascal, “Io sono della famiglia del Ppe, ma FdI fa parte della famiglia dei conservatori europei e fa bene a invitare rappresentanti dei conservatori”, spiega. xb1/tvi/red