Europee, Molea “L’Ue assegni più fondi al Terzo settore”

ROMA (ITALPRESS) - "In ambito europeo c'è molto da fare per l'Italia riguardo al terzo settore, allo sport e alla parità di genere. Il nostro terzo settore è visto in Europa come un modello positivo, ma è prevalentemente volontaristico e con scarse risorse. Dall'Europa desidero un supporto al sistema che parta dall'assegnazione di più fondi". Lo ha detto Bruno Molea, candidato alle elezioni europee con Forza Italia, intervenuto a The Watcher Poll Eu, format di The Watcher Post. fsc/gtr (Fonte video: Utopia Studios)