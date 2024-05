Europee, Calenda “Dico quello che farò, Renzi presenti un programma”

ROMA (ITALPRESS) - "Io non sono molto esperto di truffe politiche, credo che quello sia un settore in cui ha operato più Renzi. Io dico agli elettori quello che farò, mi sono candidato dopo che si erano candidati tutti gli altri per trainare una lista molto tecnica. Poi Renzi faccia tutte le polemiche che vuole, nel frattempo presenti un programma e spieghi agli elettori perché se eletti i suoi parlamentari andranno in tre gruppi diversi", dice il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine dell'incontro con il Consiglio confederale di Confcommercio in vista delle elezioni europee.