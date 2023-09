ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta l’Europe Triathlon Junior Cup di Bled in Slovenia e si è colorata con il tricolore degli azzurri. Lorenzo Pelliciardi (Raschiani Triathlon Team) ha conquistato una meritata medaglia d’oro con una bella corsa finale che gli ha permesso di recuperare il battistrada, il francese Martin Hubner, e di vincere in volata. La migliore delle azzurre, nella gara femminile, è stata Viola Paoletti (Cus Pro Patria Milano) che ha tagliato il traguardo in ottava posizione non distante dalle posizioni a medaglia. Nella gara che ha consegnato l’oro a Pelliciardi e l’argento e il bronzo ai francesi Martin Hubner e Tristan Douche, per gli italiani al via 13° posto per Edoardo Del Carlo, 33° Marco Balestreri, 35° Michele Marco Viscoso, 39° Giovanni Pavanello e 50° Diego Lampe. L’azzurro uscito in mezzo al gruppo dal nuoto, condotto da Hòbor (Hun), Delamar e Millo (Fra), si è inserito nel secondo gruppo di ciclismo alle spalle di 10 atleti al comando tra i quali lo sfortunato azzurro Romano poi caduto e costretto al ritiro. Una volta uscito dalla T2 Pelliciardi ha iniziato a recuperare dai battistrada portandosi fino alla prima posizione con il francese Hubner battuto con un allungo negli ultimi metri prima del traguardo. Nella gara femminile vinta dalla francese Lèa Houart davanti all’austriaca Tabea Huys e alla portoghese Cassilda Carvalho, per le altre italiane al via 27^ Alessandra Maso, 28^ Martina Mcdowell, 32^ Emma Carniato, 40^ Matilde Dal Mas, 42^ Anna Uliano, 45^ Federica Ferranti, 46^ Teresa Vizio, 50^ Marion Oberhofer e 57^ Sara Balletta. Decisiva la prima parte di gara dove l’austriaca Hayes in solitaria, la francese Houart, la portoghese Carvalho e l’ungherese Nadas all’inseguimento sono riuscite a guadagnare un vantaggio che il gruppo delle inseguitrici con le azzurre, compattato nella frazione di ciclismo, non è riuscito a chiudere. Nella frazione di corsa la francese ha recuperato il distacco dell’austriaca ed ha vinto la gara.

