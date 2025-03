Eurobarometro “La difesa e la sicurezza priorità politica dei cittadini”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La difesa e sicurezza, assieme alla competitività, sono le massime priorità politiche che l’Ue deve considerare secondo i cittadini degli Stati membri. E’ quanto emerge dall’ultima pubblicazione dell’Eurobarometro, che prende in considerazione un campione di 25.000 intervistati fra la popolazione dell’Ue.

Nello specifico, il 36% dei cittadini europei considera la difesa e la sicurezza come una priorità politica, mentre il 32% considera prioritaria la competitività. Nove cittadini su dieci (89%) ritengono che gli Stati membri dovrebbero agire in modo più unito per affrontare le sfide globali, mentre il 66% desidera che l’Ue abbia un ruolo maggiore nella protezione da crisi internazionali e rischi per la sicurezza.

Il 74% dei cittadini, infine, ritiene che il proprio Paese tragga beneficio dall’appartenenza all’Ue, mentre il 62% vorrebbe che il Parlamento europeo avesse un ruolo più importante.

