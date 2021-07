LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Centinaia di maltesi che ieri sera hanno tifato per la nazionale italiana di calcio sono usciti nelle strade per festeggiare la storica vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra nella finale degli Europei. La maggior parte delle celebrazioni si sono svolte a Sliema e St. Julian’s.

I cittadini italiani residenti a Malta si sono riuniti in entrambe le località per celebrare l’evento sventolando la loro bandiera nazionale.

La polizia era di stanza in varie zone per controllare l’afflusso di tifosi che si sono riuniti per festeggiare la vittoria per 3-2 italiana contro l’Inghilterra.

In vista della partita tra Inghilterra e Italia, gli appassionati di calcio di Malta e Gozo hanno decorato i loro balconi con bandiere italiane o inglesi a sostegno della rispettiva squadra del cuore.

La rivalità calcistica tra tifosi inglesi e italiani a Malta risale alle tensioni politiche del passato.

Il Partito Nazionalista nacque direttamente dalle tensioni che esistevano tra le influenze culturali inglesi e italiane alla fine del 1900 e uno dei fondatori del partito, Enrico Mizzi, fu processato dalla corte marziale per le sue simpatie filo-italiane.

