Estorsioni ai danni di un gioielliere, sei arresti in provincia di Caserta

Caserta. I Carabinieri di Capua hanno arrestato sei persone ritenute esponenti del clan camorristico Ligato-Lubrano, accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un gioielliere. Tra il 2008 e il 2023 la vittima avrebbe consegnato preziosi per 70 mila euro. Nel 2025 gli indagati avrebbero tentato una nuova estorsione chiedendo gioielli e un Rolex da 30 mila euro, minacciando ulteriori violenze. Sequestrati contanti, polvere da sparo e armi. Tutti i fermati sono in carcere. pc/gsl (Fonte video: Arma dei Carabinieri)