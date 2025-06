Esplosione in un appartamento a Torino, 5 feriti

TORINO (ITALPRESS) – I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte, a partire dalle 3,15 , in via Nizza 389, a Torino, in seguito a uno scoppio avvenuto all’interno di un appartamento e al conseguente incendio, che ha coinvolto anche appartamenti limitrofi. Sono state recuperate e ricoverate tre persone adulte e due ragazzi, uno dei quali con importanti ustioni. A intervenire sono state otto squadre dei vigili del fuoco.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).