Un’esplosione ha distrutto nella tarda mattinata una casa a due piani a Montecarlo, borgo sulle colline della provincia di Lucca. Il bilancio è di un uomo di 70 anni morto e sei feriti.

L’ipotesi al momento più accreditata è quella della fuga di gas. Tre persone sono finite sotto le macerie dei loro appartamenti mentre altre quattro sono state ferite dalla lesione parziale di un’ala della palazzina. Fra le persone in gravi condizioni un quarantasettenne estratto dai detriti per primo dai vigili del fuoco e dai soccorritori delle ambulanze.

L’uomo abitava da solo al piano sopra a quello dell’anziana coppia rimasta sotto le macerie, riportando traumi alle gambe. Gli altri quattro feriti sono una donna, portata in ospedale per la sospetta frattura di un polso, e i suoi due figli di 9 e 12 anni per i quali si parla di escoriazioni e contusioni, e di sua madre, che ha riportato un trauma toracico.

Intorno alle 18 i soccorritori sono riusciti a raggiungere e a estrarre dalle macerie la donna, che è stata trasportata in codice rosso, con un elicottero, all’ospedale Cisanello di Pisa. La donna presentava infatti ferite da ustione estese sul 70% del corpo. Poco dopo è stato trovato senza vita il corpo del marito. Il magistrato di turno ha già aperto un fascicolo per i reati di omicidio colposo, lesioni colpose e disastro colposo e al momento si procede contro ignoti.

