Esplosione a Oslo, danneggiato l’ingresso dell’ambasciata degli Stati Uniti

OSLO (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Una violenta esplosione si è verificata poco dopo l’una di notte nei pressi dell’ambasciata Usa a Oslo. Un ordigno ha causato “lievi danni materiali” a uno degli ingressi dell’ambasciata statunitense. Non ci sono feriti, ha precisato la polizia della capitale norvegese.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).