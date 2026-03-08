Esplosione a Oslo, danneggiato l’ingresso dell’ambasciata degli Stati Uniti

OSLO (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Una violenta esplosione si è verificata poco dopo l’una di notte nei pressi dell’ambasciata Usa a Oslo. Un ordigno ha causato “lievi danni materiali” a uno degli ingressi dell’ambasciata statunitense. Non ci sono feriti, ha precisato la polizia della capitale norvegese.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]