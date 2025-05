PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Due set in scioltezza, poi nel terzo si complica la vita ma alla fine porta a casa il risultato. Esordio vincente per Jannik Sinner al Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa parigina: il numero uno del mondo, semifinalista l’anno scorso, batte in tre set Arthur Rinderknech, 6-4 6-3 7-5 in due ore e 15 minuti di gioco. Bravo Sinner a recuperare due break di svantaggio nel terzo parziale dove era finito sotto 4-0. Al secondo turno Sinner affronterà la wild card Richard Gasquet, al suo ultimo torneo prima del ritiro e già battuto tre volte su tre, l’ultima lo scorso anno proprio al Roland Garros. “I primi turni non sono mai facili – commenta il campione altoatesino a fine match – Sono contento di come ho gestito la situazione nel terzo set. Ho provato ad acquisire fiducia punto dopo punto e ho avuto l’atteggiamento giusto. Ci conoscevamo bene e sapevamo come affrontarci. Cerco di imparare dai miei avversari. Gasquet? E’ un giocatore che ha dato tanto al tennis e a me. Sono felice di poter condividere il campo con lui”. Da Sinner un ringraziamento al pubblico “per la correttezza” e a Donnarumma, spettatore d’eccezione, “per aver assistito al match nel mio box”. Poi una battuta su Nadal, omaggiato ieri con una targa sul Sul “Philippe Chatrier: “Lo conosciamo tutti, dobbiamo ringraziarlo per ciò che ha fatto. Ha ispirato la nuova generazione di tennisti e avere la sua impronta su questo campo è incredibile”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

