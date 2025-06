WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Mondiale per Club della Juventus non poteva cominciare meglio. Buona, anzi buonissima la prima dei bianconeri che all’Audi Field di Washington si presentano con un convincente 5-0 sugli emiratini dell’Al Ain: doppiette per Kolo Muani e Conceicao, timbra il cartellino anche Yildiz.

Al netto degli avversari tutt’altro che irresistibili, il percorso oltre Oceano dei bianconeri inizia dunque nel migliore dei modi. Tudor riparte con la difesa a tre che vede Savona centrale, davanti Kolo Muani è preferito a Vlahovic col supporto di Conceicao e Yildiz. E la scelta dell’ex Psg ripaga subito perchè dopo 11 minuti la Juve la sblocca: bella azione manovrata, cross dalla destra di Costa e Kolo Muani salta in cielo trovando il colpo di testa vincente. Il giovane portoghese, che nel finale di campionato aveva trovato sempre più spazio, conferma il suo momento positivo mettendoci lo zampino anche nel raddoppio (21′), quando sfonda in area e cadendo riesce a servire Conceicao, conclusione deviata da Rabia e palla in rete. Allo show partecipa anche Yildiz, con un destro chirurgico da fuori (31′) che si infila nell’angolino basso mentre nel recupero arriva il poker, ancora a firma di Kolo Muani: lancio di Thuram, l’attaccante francese scatta sul filo del fuorigioco, beffa Kouame e batte in uscita l’ex Roma e Atalanta Rui Patricio. L’Al Ain recita suo malgrado la parte dello sparring partner, affacciandosi solo timidamente dalle parti di Di Gregorio che per la prima vera parata della sua partita deve aspettare il quarto minuto della ripresa quando devia in angolo la botta di Laba. Ma a trovare il gol è ancora una volta la Juve (58′): splendido tocco di esterno di Kalulu per Conceicao, il portoghese va in area e rientra sul sinistro, siglando la sua prima doppietta in bianconero. Tudor può così gestire le forze e se già dopo l’intervallo erano entrati Weah e Douglas Luiz (che nel finale colpirà pure un palo), nel corso della ripresa trovano minuti anche Koopmeiners, Gatti e Vlahovic. Primi tre punti in tasca dunque, e ora testa a domenica quando a Philadelphia – alle 18 italiane – la Juve avrà di fronte il Wydad Casablanca, battuto ieri all’esordio dal Manchester City.

– foto Image –

(ITALPRESS).

