ROMA (ITALPRESS) – Una grande serata per celebrare il pugilato italiano e non solo. Sabato 4 luglio, il PalaTiziano ospita la Roma Boxing Night, appuntamento inserito nelle celebrazioni per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana – che ne cura l’organizzazione assieme a The Art of Fighting e De Carolis Promotions – in programma sabato 4 luglio al PalaTiziano. L’evento, supportato dal ministro per lo Sport e i Giovani e dall’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, con il patrocinio del Coni, metterà in palio tra gli altri un titolo mondiale, un Ebu Silver (l’ex cintura dell’Unione Europea) e due titoli italiani.

L’evento è stato pensato “come un film dove i protagonisti sono i nostri pugili – le parole del presidente della Fpi, Flavio D’Ambrosi nel corso della presentazione dell’evento, in scena al Maxxi di Roma -. Dovevamo scrivere un pezzo di storia con un’esperienza straordinaria per i tanti spettatori che affolleranno il nostro PalaTiziano. Una serata che riunisse passione, calore, amore e coraggio, tratti salienti del pugilato. E tutto questo si realizzerà il 4 luglio”. Nel main event, Mauro Forte (22-1, due pareggi) difenderà la cintura Ebu Silver dei pesi gallo dall’assalto di Vincenzo Picardi (12-1), veterano del ring già campione italiano e dell’Unione Europea.

“Sto dando il massimo tutti i giorni in palestra, spero di far divertire il pubblico”, afferma Forte, mentre Picardi avverte: “Sono pronto a far vedere quanto valgo”. Nel co-main event, Francesco Faraoni (8-1) otterrà una nuova chance per il titolo italiano dei pesi medi contro Giovanni Rossetti (12-4), già campione nazionale e internazionale, oltre che sfidante alla cintura dell’Unione Europea. In scena anche la sfida per il titolo italiano dei pesi massimi tra Angelo Morejon e Antonio Carlesimo, mentre a giocarsi il titolo mondiale Ibo dei pesi leggeri femminili saranno l’italiana Pamela Noutcho e la colombiana Jenny Tulcan.

– Foto mec/Italpress –

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