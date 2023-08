NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Italia ko sul cemento newyorkese. Dopo la sconfitta all’esordio di Elisabetta Cocciaretto, salutano al primo turno gli Us Open anche Lorenzo Musetti, fuori a sorpresa al primo turno contro il francese Titouan Droguet in cinque set, dopo 3 ore e 40 di gioco, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato e Jasmine Paolini. Oggi attesa per l’esordio di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, oltre a Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Camila Giorgi. Nel tabellone maschile Novak Djokovic parte subito con il piede giusto. La vittoria contro Alexandre Muller gli consegna già la vetta del ranking mondiale dopo gli Us Open. Per il serbo, adesso, ci sono in palio il 24esimo titolo nel Grande Slam e la quarta vittoria in carriera agli US Open. “Ero entusiasta di scendere in campo”, ha detto Djokovic a fine gara. “Penso di aver giocato alla grande dall’inizio alla fine – ha aggiunto Djokovic – Qualche intoppo, ma il livello mi piace. Spero di poterlo mantenere anche nel prossimo turno”. Al secondo turno il serbo troverà il numero 76 del mondo, lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Ritorna e vince, in campo femminile, Caroline Wozniacki che, oltre tre anni e mezzo dopo il suo ritiro e due gravidanze, ha battuto in due set, 6-3, 6-2, la russa Tatiana Prozorova. “E’ fantastico essere tornata. Ovviamente, ero molto nervosa. Mancavo qui dal 2019 e da allora sono successe molte cose, ma è semplicemente fantastico avere un’altra possibilità qui. E’ elettrizzante”, ha detto a fine match Wozniacki, che al secondo turno affronterà la numero 11 del ranking Petra Kvitova che ha battuto la spagnola Cristina Bucsa 6-1, 7-6(5).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

